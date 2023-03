Manifestaciones 8m en todo el Estado

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Print Email

Estas son las manifestaciones convocadas para este 8 de marzo. Al final también os facilitamos las convocatorias que el Sindicato de Estudiantes hace

8 MARZO

ALBACETE

A las 18:00 Plza. Gabriel Lodares

hasta el Altozano

Convoca: Coordinadora 8M Albacete

ALGECIRAS

Recorrido :Salida desde Parque Saladillo, a las 18:00 C/ Miguel Hernández, Carr. a Cádiz, Av. Gestor Por la Paz, C/ San Bernardo, C/ Seguismundo Moret, C/ José Santacana, Mercado, C/ Muro y terminaremos en el mirador.

Convoca: Marea Violeta Algeciras

ALMERIA

Martes 7 de MARZO a las 19:30h NOCHE DE LAS COMADRES desde la Rambla (a la altura de La Salle). Organiza: Coord. Colectivos Feministas de Almería.

Miércoles 8 de MARZO a las 20:00h MANIFESTACIÓN desde el Anfiteatro de la Rambla de Almería.

Convoca: Asamblea Feminista 8M Almería https://www.facebook.com/AsambleaFem8M

ANDORRA

A las 20:00 manifestació , arribada a la plaça The Cloud

Convoca: Acció Feminista Andorra

ASTURIES MIERES

4 marzo Xixón Revuelta Ciclofeminista, en la Plaza Mayor, nos encontraremos a las 11:30, para preparar la salida a las 12:00.

8 marzo A las 19:00 en Mieres. Manifestacion

Dar tira ye amar, compartir y apoyar..

Convoca: Asturies Feminista 8M

https://www.facebook.com/AsturiesFeminista8M

BARCELONA #VagaFeminista8M2023

7 de marzoA las 19:00h en la salida del metro Maria Cristina (L3)

XIII jornades d’Acció Feminista Autònoma per a dones, bolleres i trans.

Convoca:La Gorda #8Març https://sevaarmarlagorda.wordpress.com/

8 de marzo Manifesatació 8M a les 18:30h a Plaça Universitat!

VAGA FEMINISTA contra el sistema cishetero patriarcal, racista i classista.

Convoca: Assemblea8m.cat

https://assemblea8m.cat/

CADIZ

Feminismos Diversos Unidos ¡Y en lucha!

A las 18:00 Plza. Asdrúbal-Catedral de Cádiz

Convoca: Comisión 8M Cádiz

CASTELLÓ

A las 18:30 Manifestación Plaza. M.Agustina

Convoca :Assemblea 8m Castello

CIUDAD REAL

Concentración 20:00 horas en la Plaza Mayor

Convoca :Asamblea de Mujeres Feministas de Ciudad Real

CUENCA

A las 18:00 Plaza de Toros – cruce de Carretería con Schez. Vera.

Convoca: Comando Violeta Cuenca

https://twitter.com/ComandoVioletaC

ELPUERTO DE SANTAMARIA-CADIZ

A las 18:00 Avda.Libertad- Plza.Peral

Convoca:Asamblea Feminista Las Tres Rosas

https://www.facebook.com/Asamblea-Feminista-Las-Tres-Rosas-1486329731661400/

ELX – ELCHE

Concentracion a las 18:00 Plaça de l´Aparadora

Manifestacion a las 19:30 desde Plaça de l´Aparadora hasta Plça Baix

Convoca: Assemblea 8M Elx

EUSKAL HERRIA

Bilbo: 19:30 Jesusen bihotza

Iruñea: 20:00 Antoniutti Gasteizen

Gasteiz: 19:00 San Anton

Donostia: 18:30 Antiguoko tunela

Baiona: 15:00 Merkatu Plaza

Convoca :Euskal Herriko Mugimendu Feminista

GIRONA

A las 18:00 plaça 1`Octubre

Convoca:vaga8MGirona

GRANADA

A las 18:00 parque del Triunfo-Paseo del Salón

Unidas y Luchando seguiremos avanzando.

Convoca: Plataforma 8M/25M Feminismo Unitario de Graná

GUADALAJARA

7 marzo Concentración nocturna a las 22:00 paseo Fernandez Ipagarraguirre

8 marzo .A las 19:30 desde las plza. de Santo Domingo

Convoca:Plataforma Feminista Guadalajara

https://www.facebook.com/PlataformaFeministaGu

JAEN

Manifestación a las 17:30 Plza. de la Concordia

Convoca: Feministas 8M Jaén

https://www.facebook.com/feministas8mjaen

HUELVA

A las 19:00 desde el antiguo Colombino hasta la Plza. de la Monjas

Estaremos de las 16:00 en la Plza. del Estadio Antiguo

Convoca: Movimiento Feminista de Huelva

HUESCA

A las 19:00 Salida de Plaza de Zaragoza

Convoca: Asamblea 8M Huesca

LANZAROTE

A las 19:00 ARRECIFE- la Plazuela.

Convoca: Plataforma Feminista 8 de Marzo Lanzarote

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

A las 19h. del Parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria y recorreremos la ciudad para llegar hasta Santa Ana.

Porque sin igualdad no hay futuro y si nos cierran caminos ¡abrimos veredas!

Convoca:Red Feminista de Gran Canaria

LLEIDA #VagaFeminista8M2023

6 marzo Marxa Nocturna a las 19:30 desde la pl. Fanalets-pl.Paeria

8 marzo A las 18:30 Plaça 8 de Març

Convoca: Coordinadora 8M de Lleida

MADRID

4marzo A las 12:00 Asamblea feminista de 12:00 a 14:00 #1000PropuestasJuntas

8 marzo Manifestación a las 19:00 desde Atocha-Cibeles-Plza.España

Convoca : Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid

https://hacialahuelgafeminista.org/manifestacion-8m2023-atocha-cibeles-plaza-espana/

MALLORCA

A las 19:00 sortirà de la pèrgola del parc de Ses Estacions ,sota el lema ’Fortes, juntes i dempeus’.

Convoca: Mov. Feminista de Mallorca

MELILLA

A las 17:30 Plza Comandante Benitez

Convoca: Meilla Feminista

MURCIA

3 marzo, nos sumamos a la MOVILIZACIÓN: FEMINISMOS SIN MORDAZA frente a la Delegación de Gobierno (Av. Gran Vía Alfonso X el Sabio, 6, Murcia) donde se entregarán las firmas recogidas para pedir su absolución.

8 marzo Manifestación Feminista a las 19:00 desde plza. de la Fuensanta

Bloque Unido en solidaridad con Sandra, la compañera represaliada el 8M, acusada por la policía por su participación en la Manifestación de 2018 que convocamos.

Convoca: Movimiento feminista de Murcia

https://www.facebook.com/MovimientoFeministaMurcia

PLASENCIA

A las 20:00 desde la Plza. Mayor

Convoca: Plataforma Feminista de Plasencia

SABADELL

A las 18:30h en la Pl. Creu de Barberà

Convoca: Comitè Feminista Sabadell @ComiteFeminista

SALAMANCA

18:30h. Taller de pancartas

20h. Manifestación

Plaza de la Concordia – Avda Mª Auxiliadora – C/Toro – Plaza Mayor

Convoca: Movimiento Feminista de Salamanca

https://twitter.com/movfeministasa

SANTANDER

A las 19:00 Inicio de la manifestación en Rotonda de Puertochico-al Aytuntamiento

Lema: Mujeres y Disidencias unidas en Resistencia

Convoca: Asambleas abiertas feministas Cantabria

https://asambleasfeministascantabria.org

SEGOVIA

A las 19:00 Manifestación salida Rotonda del Pastor

Convoca:8M Segovia

https://twitter.com/8msegovia

SEVILLA

A las 18:30 desde Torre Pelli hasta Plzas de Sn Francisco

Convoca:Asamblea Feminista Unitaria

https://www.instagram.com/p/CpEEsMNjK1f/

TALAVERA DE LA REINA

Manifestación A las 19:30 Plaza San Francisco

Convoca: Plataforma Feminista Talavera

TARRAGONA #VagaFeminista

Manifestació A las 12:00 Plaça Imperial Tarraco

Convoca: Plataforma 8M del Camp

TENERIFE

4 marzo A las 11:00 h, en La Laguna, Cacharrada Feminista

Salida desde Plaza del Cristo y recorrido por Calle Viana/Calle La Carrera/Plaza de La Concepción.

8 marzo a las 19:00 h, en Santa Cruz de Tenerife, con salida desde la Plaza Weyler, bajo un lema común: ¡¡REVOLUCIÓN FEMINISTA SIN FRONTERAS!!

Convoca:Plataforma Feminista 8M Tenerife

TERUEL

Manifestación a las 19:00 Plza. del Torico

Convoca: 8M Teruel y Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel

TOLEDO

A las 18:30 La Vega-Zocodover

Convoca:Plataforma 8M Toledo

https://twitter.com/8m_toledo

VALENCIA#VagaFeminista8M2023

A las 8:30 Piquet Informatiu

10:30 Esmorzar Popular

15:00 Dinar de Pa i Porta

Lloc: CIE de Sapadors

17:30 Manifestacío

Eíxida : CIE de Sapadors

Arribada :Plaça de la Mare de Déu

Convoca: Assemblea Feminista València

https://www.facebook.com/assembleafeministavalencia

VALLADOLID

A las 20h00 en Fuente Dorada

Convoca:Coordinadora de Mujeres de Valladolid

A las 20:00 de Fuente Dorada a Plza. de los Vadillos

Convoca: Bloque Crítico Feminista

ZARAGOZA

A las 12:00 Plza. San Francisco, Manifestación estudiantil

A las 19:00 en la Plza. Aragón y Glrta. Sasera

Convoca: 8M Zaragoza https://www.facebook.com/8mzgz