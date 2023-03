8 de marzo 2023 | Manifiesto «Para crear igualdad, elige feminismo»

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Print Email

Arte y feminismo para transformar la realidad, para transformar el mundo que nos rodea.

En un mundo patriarcal, que ha invisibilizado y ninguneado a la mitad de la población, las mujeres han entrado en espacios vetados para ellas durante siglos como autoras que han realizado grandes aportaciones. La artista multidisciplinar Suzanne Lacy declaró que “el objetivo del arte feminista es influir en las actitudes culturales y transformar los estereotipos” Pues, ¿qué mejor forma de transgredir el machismo y la misoginia que a través de la obra artística y la reivindicación de la autoría? El arte como generador de igualdad. El arte como herramienta para construir espacios diversos, desde lo personal a lo político.

El arte como la arcilla que modela, dentro de un mundo patriarcal, con el poder de las imágenes que nos interpelan, al igual que ocurre con el movimiento feminista. Activismo para reflexionar sobre el feminismo, desmenuzar el término, para dar a conocer su origen, su historia, entender su mensaje…, activismo para que las luchas feministas no se diluyan, nos esforzamos en cambiar esa idea abstracta de mujer, por mujeres de verdad. Cada una de nosotras somos una realidad con aspectos comunes pero diferentes entre sí, una realidad concreta y transformadora del mundo que nos rodea.

La lucha de las mujeres continúa desde muchas perspectivas. Continuamos saliendo a las calles, arte en la calle, gritamos a modo de grafiti gigante que estamos HARTAS. Nuestro arte es cinético, arte en movimiento contra el patriarcado, una performance constante para construir otra realidad.

Porque las mujeres sufren más desempleo que los hombres a nivel estatal (53% de las personas paradas son mujeres, según la EPA); las mujeres se dedican más a los cuidados que los hombres y esto influye en su vida laboral y en su vida personal, la conciliación no existe; empleos peor remunerados, con una brecha salarial que se dispara a partir de los 36 años, con peores contratos laborales, con peores pensiones, trabajos feminizados con sueldos de miseria.

Desigualdad en los rectorados universitarios (de 50 universidades públicas solo 11 son rectoras), nos sigue costando acceder a los puestos de dirección, techo de cristal, suelo pegajoso.

Incremento de agresiones sexuales y violaciones grupales, asesinatos machistas que, no solo no cesan, sino que se incrementan; la mayoría de mujeres no tienen acceso al aborto en centros públicos en España.

Pobreza y familias monomarentales, pobreza y mujeres racializadas, red global de cuidados de mujeres siempre más pobres, siempre con menos derechos.

Delitos de odio contra quienes se salen de la norma heteropatriarcal, contra los cuerpos diversos.

En Afganistán las niñas no pueden estudiar, la discriminación es legal en demasiados países, la guerra de Ucrania nos vuelve a arrojar a la cara el uso de los cuerpos de las mujeres como arma de guerra, campo de pruebas para la trata internacional de mujeres como esclavas sexuales; acceso a la educación, trabajo infantil, matrimonios forzados, ablación.

Dependiendo de dónde hayas nacido, el collage puede ser terrorífico. Los datos parecen esculpidos, grabados en piedra. Por eso hay que bocetar, cambiar el soporte y los materiales de nuestras instalaciones, si no somos capaces de imaginar otras realidades ¿cómo podremos hacerlas posibles?

Desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical animamos a todas las personas a continuar esta lucha, a pesar de la impotencia y la furia que nos genera las noticias, la discriminación, a pesar los comportamientos machistas que tenemos que aguantar en nuestra vida cotidiana, que hacen que mantener nuestros ideales sea una tarea ardua y agotadora, en ocasiones. De nuevo, otro 8M, estaremos en las calles, fuertes y decididas a transformar y crear igualdad, porque hemos elegido el feminismo como modo de vida. Y lo haremos por nosotras, por las que vienen y por las que no están. Tejemos redes para crear igualdad.

Desde la Organización de Mujeres queremos hacer nuestro pequeño homenaje a la recién fallecida Dorothy Pitman Hughes, precursora feminista y mujer racializada y que participó en su activismo por los derechos de las mujeres junto a Gloria Steinem.

“No es la magia la que te convierte en lo que eres. Son las decisiones que tomas” Dorothy Pitman Hugnes