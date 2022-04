La Iniciativa Ley Vivienda registra 60 enmiendas a la ley del Gobierno junto a 7 grupos políticos

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Print Email

Esta mañana las organizaciones que conformamos la Iniciativa Ley Vivienda, hemos registrado a través de los grupos parlamentarios 60 enmiendas a la ley que presentó el Gobierno y que se está tramitando. Como venimos denunciando desde hace meses, el Proyecto de Ley del Gobierno no garantiza el Derecho a la Vivienda; no baja los precios del alquiler y sigue dando rienda suelta al rentismo y la especulación; y no contiene medidas para acabar con la pandemia de los desahucios, que ya superan 1 millón de familias en los últimos 10 años.

En la rueda de prensa de hoy han intervenido Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas de Catalunya); Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Miguel Carrera, portavoz del movimiento Nadie Sin Hogar.

Los tres portavoces han explicado cuáles son los 6 cambios imprescindibles para que la ley pueda ser aprobada (documento abajo): Garantizar el derecho subjetivo a la vivienda; una regulación de alquileres efectiva y cambios para que el alquiler sea una opción estable y segura; medidas para la suspensión de los desahucios y la obligación de ofrecer alquiler social obligatorio a las familias vulnerables; medidas para la ampliación del parque público de vivienda; medidas contra el sobreendeudamiento y de segunda oportunidad a las familias que han sufrido ejecuciones hipotecarias y medidas contra la pobreza energética.

Así mismo, en la rueda de prensa estaban presentes algunas de las organizaciones sociales que conforman la Iniciativa Ley Vivienda, con 120 entidades. En el ámbito sindical se encontraban CGT, CCOO, UGT y la Confederación Intersindical. También entidades como el Consejo de Juventud de España (CJE), la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), la Coordinadora de Vivienda de Madrid o la organización de consumidores FACUA.

Junto a las organizaciones sociales, había representantes de los grupos parlamentarios que han presentado las enmiendas, Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, Más País, CUP, Compromís y BNG, quienes han vuelto a mostrar su compromiso frente a la sociedad civil.

Una ley que incorporará las enmiendas o no saldrá adelante

Durante las próximas semanas, estas enmiendas serán discutidas y votadas en comisión, y queremos dejar claro, que como organizaciones sociales, estaremos encima de cada uno de los gestos que se lleven a cabo durante este trámite. No permitiremos la aprobación de ninguna ley de vivienda si no incorpora nuestras seis demandas básicas y contamos con el compromiso de los partidos del bloque de investidura, quienes defenderán nuestras enmiendas en los procesos de negociación para dar el sí a la aprobación de la ley. En este sentido, el Gobierno de PSOE y UP solo tiene una opción: o negocia con los partidos del bloque de investidura, o no habrá Ley vivienda.

