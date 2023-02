La Confederación Intersindical insta a los diferentes grupos parlamentarios a desatascar la tramitación de la Ley de Vivienda

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Print Email

La Confederación Intersindical (CI) viene participando en las movilizaciones para lograr una Ley de Viviendo justa. Desde hace más de dos años este proyecto de Ley ha quedado atascado en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Se trata de un tema muy sensible puesto que los problemas relacionados con la vivienda afectan a millones de personas: subidas abusivas de alquileres, presencia de fondos buitre que especulan con el precio de las viviendas, desahucios y demás.

Llamamos a recuperar el debate y tramitación de la Ley con una perspectiva abierta y sensible a las necesidades de la gente y no a los intereses de grupos especulativos. La Confederación Intersindical (CI) insta a los diferentes grupos parlamentarios a desatascar la tramitación de la Ley de Vivienda. Pedimos que lo hagan ya, con una perspectiva abierta y sensible a las necesidades de la gente y no a los intereses de grupos especulativos.

Queremos recordar cuales son los 8 puntos presentados en su día por la Iniciativa Ley de vivienda (http://www.iniciativaleyvivienda.com/) que consideramos esenciales y deben estar recogidos en la futura Ley:

Garantizar el derecho a la vivienda Stop desahucios Parque público de alquiler social Regulación estatal de alquileres Suministros básicos y telecomunicaciones garantizadas Segunda oportunidad para deudas hipotecarias Ampliación presupuestaria para vivienda Participación de la población en las políticas de vivienda