El sindicalista Tino Brugos retenido y expulsado de Turquía.

Tino Brugos, coordinador de Política Sindical de la Confederación Intersindical, fue retenido por la policía turca durante unas 12 horas en la ciudad de Siirt. Por la noche fue puesto en libertad para volver a ser detenido y expulsado, vía Istanbul, con la totalidad de la delegación del estado español que particiaba en el proceso electoral como observadores internacionales, invitados por el Partido Democrático de los Pueblos (HDP).

La Confederación Internacional mantiene relaciones con el movimiento kurdo, la izquierda turca y el movimiento sindical, especialmente con Egitim Sen, desde hace décadas. En ese contexto y, ante unas elecciones muy importantes para el futuro de Turquía, se aceptó la invitación del HDP para participar en la delegación internacional en la que se integraban sindicalistas, activistas y políticos. Toda la delegación presente en Siirt fue retenida y, posteriormente, expulsada.

Este hecho no es un caso aislado, forma parte de la actuación autoritaria del gobierno turco de Erdogan que se ha intensificado de cara al proceso electoral del 14 de mayo. Ha habido una fuerte represión contra el pueblo kurdo y la izquierda turca para intentar impedir que la oposición gane las elecciones. Además, durante la jornada electoral, se ha impedido el trabajo de los observadores internacionales como nuestro compañero Tino Brugos, que fue retenido ilegalmente y expulsado del país.

La Confederación Intersindical critica, con dureza, la retención y expulsión de Tino Burgos y del resto de la delegación internacional y avisa que no cejará, a pesar de las intimidaciones policiales, en el apoyo al pueblo kurdo, la izquierda y el movimiento sindical turco.

Confederación Intersindical | Madrid, 15 de mayo de 2023

English

TRADE UNIONIST TINO BRUGOS DETAINED AND EXPELLED FROM TURKEY.

Tino Brugos, coordinator of Trade Union Policy of Confederación Intersindical, was detained by the Turkish police for about 12 hours in the city of Siirt (Turkey). In the evening he was released only to be detained again during the night and expelled, via Istanbul, with the entire Spanish delegation that was participating as in the electoral process as international observers, invited by the Peoples’ Democratic Party (HDP).

Confederación Internacional has maintained relations with the Kurdish movement, the Turkish left and the trade union movement, especially with Egitim Sen, for decades. In this context, and in view of the very important elections for the future of Turkey, the HDP’s invitation was accepted to participate in the international delegation, which included trade unionists, activists and politicians. The entire delegation present in Siirt was detained and subsequently expelled by Turkish authorities.

This is not an isolated case, it’s part of the authoritarian actions of Erdogan’s Turkish government which intensified in the run-up to the elections on 14th May. There has been a strong repression against the Kurdish people and the Turkish left in an attempt to prevent the opposition from winning the elections. In addition, during the election day, the work of international observers, such as our comrade Tino Burgos, who was illegally detained and expelled from the country, has been prevented.

Confederación Intersindical strongly criticises the detention and expulsion of Tino Brugos and the rest of the international delegation and warns that it will not cease, despite police intimidation, to support the Kurdish people, the Turkish left and the Turkish trade union movement.

Madrid, May 15th, 2023. | International Area

Français

LE SYNDICALISTE TINO BRUGOS DÉTENU ET EXPULSÉ DE TURQUIE.

Madrid, le 15 mai, 2023

Tino Brugos, coordinateur de la politique syndicale de la Confederación Intersindical, a été détenu par la police turque pendant environ 12 heures dans la ville de Siirt (Turquie). Dans la soirée, il a été libéré pour être à nouveau détenu et expulsé, via Istanbul, avec toute la délégation espagnole qui participait au processus électoral en tant qu’observateurs internationaux, invités par le Parti Démocratique des Peuples (HDP).



La Confederación Internacional entretient des relations avec le mouvement kurde, la gauche turque et le mouvement syndical, en particulier avec Egitim Sen, depuis des décennies. Dans ce contexte, et en vue des élections très importantes pour l’avenir de la Turquie, l’invitation du HDP a été acceptée pour participer à la délégation internationale, qui comprenait des syndicalistes, des activistes et des politiciens. L’ensemble de la délégation présente à Siirt a été détenue puis expulsée.

Il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais d’un élément des actions autoritaires du gouvernement turc d’Erdogan, qui se sont intensifiées à l’approche des élections du 14 mai. Le peuple kurde et la gauche turque ont fait lòbjet dúne forte répression afin d’empêcher l’opposition de remporter les élections. En outre, le jour des élections, le travail des observateurs internationaux, tels que notre camarade Tino Burgos, qui a été illégalement détenu et expulsé du pays, a été empêché.

La Confederación Intersindical critique vivement la détention et l’expulsion de Tino Brugos et du reste de la délégation internationale et prévient qu’elle ne cessera pas, malgré les intimidations policières, de soutenir le peuple kurde, la gauche et le mouvement syndical turc.

Département International