LGTBI, Orgullos 2024

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Print Email

La celebración del 28 de junio, aniversario de la revuelta de Stonewell en 1969 y Día Internacional de la comunidad LGTBI, coincide esta año con un ascenso de grupos de ultraderecha a nivel internacional así como un incremento de los discursos militaristas que buscan normalizar aspectos referidos a la guerra en nuestra sociedad.

Si algo nos define como grupo social a la comunidad lgtbi es nuestra oposición a la guerra, al militarismo y al fascismo. Todos estos referentes ideológicos impulsan siempre valores asociados a la jerarquía, disciplina, misoginia y machismo, en busca de una homogeneidad social que solo puede surgir a partir del silenciamiento de las las voces y comportamientos minoritarios entendidos como disidencia. No es casualidad que después de un año de presencia en las instituciones, los cargos políticos de Vox busquen silenciarnos poniendo en marcha políticas de censura para publicaciones de libros o actividades que dan visibilidad al colectivo lgtbi o intenten ocultar nuestros símbolos de identidad política como es la bandera del arco iris.

Pero estos aspectos no podrán impedir que, una vez más, salgamos a la calle a mostrar nuestra visibilidad, a reivindicar la defensa de nuestros derechos amenazados por la ultraderecha y a reclamar con orgullo las reivindicaciones de nuestros como colectivos. Y lo haremos como venimos haciendo desde hace décadas. Nos manifestaremos combinando nuestra alegría para tomar las calles con otros sectores sociales que se unen a nuestra lucha y, al mismo tiempo, denunciar la existencia de una oleada de misoginia, de machismo, de racismo y lgtbifobia con las que pretenden devolvernos a un armario del que hace muchos años que salimos para no volver.

Hemos decidido normalizar nuestra presencia en todos los sectores de nuestra sociedad y no vamos a retroceder en el ejercicio de nuestros derechos. Ante una situación como la actual, tenemos que pedir a nuestros gobernantes políticas decididas que garanticen el respeto y el derecho a mostrarnos abiertamente, desde el puesto de trabajo hasta cualquier rincón social. Ese respeto pasa por una correcta información, libre de prejuicios, a quienes hoy están dentro del sistema escolar. Solo una juventud con una correcta información garantiza que las políticas de género, de igualdad y respeto a la diversidad en cualquiera de sus formas, puedan cumplir sus objetivos para acabar, en primer lugar con la discriminación y el riesgo de exclusión que todavía existe en algunos sectores de nuestra sociedad, especialmente hacia el colectivo transexual.

La comunidad LGTBI formamos parte de un bloque social progresista que se preocupa por el avance de las libertades democráticas y la lucha en contra de las desigualdades sociales. En ese sentido, nos movilizamos colectivamente para denunciar las propuestas discriminatorias, las políticas de recortes de derechos, los discursos de odio en contra de cualquier grupo social.

Frente a la política neoliberal que nos atomiza como individuos y nos divide socialmente, defendemos la visibilidad y la participación en luchas colectivas que supongan una avance para la justicia, la igualdad y el respeto a la diversidad.

Frente al ascenso del militarismo y la guerra, seguiremos denunciando las jerarquías, impulsando la insumisión hacia políticas que no defienden nuestros intereses. La guerra no puede ser un negocio que se justifica a costa de nuestras vidas. Y decimos alto y claro que no hay Orgullo en la ocupación militar de otros países, en la colonización de territorios ajenos ni en las guerras porque son valores con los que no podemos identificarnos.

Viva el Orgullo multicolor.

Frente al machismo y los prejuicios: educación laica.

Paz, respeto y libertad

Orgullo LGTBI 2024 | Confederación Intersindical