28 de junio, Orgullo 2022: Nos movilizamos para defender los derechos amenazados

Junio de 2022, vuelven las celebraciones orgullosas. Gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales volvemos a tomar las calles para reivindicar nuestra existencia y exigir el respeto a lo que representamos como diversidad. Vuelve el orgullo ciudadano de miles de hombres y mujeres heterosexuales que saldrán igualmente a las calles para manifestarse a favor de la existencia de unos derechos ganados después de muchos años de lucha y sacrificios.

Ahora, cuando se anuncia la posibilidad de un cambio de ciclo político, cobra especial importancia la movilización para garantizar la defensa de unos derechos que están en el punto de mira de quienes mantienen unas ideas retrógradas, machistas, misóginas, xenófobas y, por supuesto homófobas en sus diferentes variantes. En definitiva, ante el ascenso de quienes sostienen propuestas de carácter político y social que aspiran a llevarnos a situaciones felizmente superadas por la Historia. Llegados a este punto, lo que nos toca es recordar que los derechos existentes son el resultado de procesos anteriores. Nada se ha conseguido de forma gratuita y nada es eterno, lo que quiere decir que del mismo modo que se lograron, se pueden perder ante la acometida de las fuerzas reaccionarias si no nos movilizamos para defenderlos.

Llevamos años padeciendo las consecuencias que generan quienes difunden discursos de odio contra nuestros colectivos. Esto ha dado como resultado un incremento en el número de agresiones y, somos conscientes, no todas las que se producen llegan a ser denunciadas por temor entre las víctimas. Todavía tenemos fresca en nuestra memoria el asesinato de Samuel el año pasado. No hace mucho tiempo, cuando se alcanzó el matrimonio igualitario, el Estado Español pasaba por ser uno de los países en los que se había alcanzado un significativo nivel de normalización social y visibilización de las personas lgtbi. Desgraciadamente, esta percepción no se mantiene en la actualidad, cuando asistimos a un ascenso preocupante de los discursos excluyentes y reaccionarios. Especial preocupación nos producen hechos como los sucedidos este mismo fin de semana en Oslo. No es la primera vez que lugares de ambiente lgtbi se convierten en blanco de quienes tienen mentalidades intransigentes que pueden llegar incluso al atentado en contra de quienes solo aspiramos a poder vivir libremente nuestra orientación sexual o identidad de género. Estas actitudes, aisladas hasta ahora suceden en momentos en los que la ideología reaccionaria, machista y patriarcal conspira contra derechos básicos de las mujeres como puede ser el derecho al aborto. Lo hemos visto estos días en los Estados Unidos y en las calles de Madrid. Todo esto corrobora la idea de que los derechos adquiridos se defienden o corremos el riesgo de que se pierdan.

Una vez más tenemos que recordar que, a pesar de todo, la situación en la que vivimos en nuestro país así como en el entorno inmediato europeo no es la que existe en otros lugares del mundo en los que la población lgtbi aún no ha visto reconocidos sus derechos plenos o, peor aún, le toca vivir en lugares en los que existe una discriminación y represión que llega hasta la aplicación de castigos que incluyen la pena de muerte. Hay que recordar a quienes nos gobiernan que los DD HH son universales y que una de sus tareas debería ser la aplicación de los mismos en otros estados con los que desarrollemos cualquier tipo de intercambio. Los negocios no pueden ser la coartada para avalar políticas y actitudes que pisotean nuestros derechos.

Paralizar la oleada reaccionaria y persistir en la lucha por la igualdad y el respeto es una tarea de toda la sociedad porque, al fin y al cabo, los derechos de la población lgtbi forman parte de la propuesta democrática que defendemos desde la Confederación Intersindical (CI) así como desde los múltiples sectores sociales y políticos comprometidos en el avance hacia un modelo social más justo e igualitario que el actualmente existente.

Stonewall siempre, Orgullo todo el año.

28 de Junio, Día Internacional de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.

