28 de octubre. Huelga General en TODOS los Servicios Públicos

Los sindicatos Co.bas, Confederación Intersindical y Solidaridad Obrera convocamos huelga general el 28 de octubre de 2021 contra el “ICETAZO” porque las personas que están en abuso de temporalidad necesitan una solución que sea justa. El proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, no solo no soluciona el problema sino que lo agravará aún más, ya que sanciona a las trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad, con el despido forzoso y con indemnizaciones que supondría la bancarrota de las administraciones locales y autonómicas, no aporta soluciones a la temporalidad e incluso, promueve la precarización de les plantillas: pretende resolver la temporalidad con más temporalidad, penaliza a las y los usuarios de los servicios públicos, por lo que es una amenaza latente para la continuidad de los servicios públicos, y – en definitiva- no contempla ninguna solución al colectivo de personal actual en abuso de temporalidad.

Por todo esto y porque queremos medidas reales de consolidación de las personas en situación de abuso de temporalidad convocamos huelga general el 28 de octubre del 2021. Esta convocatoria de huelga será apoyada por Federación de Enseñanza de CGT, CGT Andalucía Ceuta y Melilla, CNT-AIT, IAC, ISTA-Intersindical, Intersindical Valenciana, CUT Aragón, CUT Galiza, STEM, SUATEA, Somos Sindicalistas, SAS, USTEA.

PLATAFORMA REIVINDICATIVA

Consolidación en el empleo de todas las personas en situación de interinidad o temporalidad abusiva en las Administraciones Públicas acorde con la normativa europea.

Modificaciones normativas que posibiliten la estabilización que se reclama.

que posibiliten la estabilización que se reclama. Que el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público transponga definitivamente la directiva 1999/70/CE al sector público sin desvirtuar el objeto y finalidad de la misma .

. Determinar las personas que se encuentran en abuso de temporalidad en las Administraciones y Empresas públicas y que no se produzca ningún cese de las mismas hasta que se establezcan los mecanismos necesarios para su consolidación real.

Fomentar las Ofertas de Empleo Público de Reposición.

. Sanción a los responsables de la situación de abuso de la temporalidad del personal interino y temporal .

Potenciación y refuerzo de los Servicios Públicos.

¡PORQUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN!